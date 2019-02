Amateurvoetbal: ONS Sneek wint, punt voor Harkemase Boys

Van de Friese amateurvoetbalploegen op het hoogste niveau heeft ONS Sneek zaterdag als enige drie punten pakt. De Sneker voetballers wonnen in eigen huis met 4-1 van VV Eemdijk. Divisiegenoot Harkemase Boys pakte een punt tegen VVOG in Harderwijk. In de hoofdklasse ging VV Buitenpost met 2-0 de boot in tegen AZSV Aalten.