Noppert snel onderuit op eerste Players Championship

De 28-jarige Noppert kwam wel met 2-1 voor tegen de Engelsman, maar zag zijn tegenstander daarna uitlopen naar de winst. Het gemiddelde van 83 voor de Jouster was niet genoeg om het Burton echt moeilijk te maken.

Eerste wedstrijden

Zondag wordt in Wigan ook het tweede Players Championship van de PDC gehouden. Voor Noppert was dit het eerste dartweekend nadat hij in december al vroeg werd uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Londen.