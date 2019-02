Sablikova wint 5000 meter in Inzell, Kleibeuker vijfde

Martina Sablikova heeft zaterdagmiddag in Inzell de 5000 meter op het WK afstanden op haar naam geschreven. Met een baanrecord van 6.44.85 pakte de Tsjechische schaatsster in de laatste ronde de wereldtitel. Voor Carien Kleibeuker uit Heerenveen zat er niet meer in dan de vijfde plaats.