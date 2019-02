Containertroep blijft aanspoelen op de Waddeneilanden

Terschelling

Op Terschelling spoelt nu aan de Waddenzeekant spul aan. Elke dag wordt in de haven spul afkomstig uit de containers uit het water gehaald: "Ik herken de troep van het strand. In de haven is het er makkelijk uit te halen. Alleen ligt het er de volgende dag weer" zegt burgemeester Bert Wassink. Op het strand is het beeld niet anders: "Daar spoelen nu veel afstandsbedieningen aan. Het is alleen lastig een goed beeld te krijgen omdat we 30 kilometer strand hebben."

Wassink is bang dat het nog wel jaren door kan gaan: "We hebben bijvoorbeeld ook heel lang last gehad van wikkels van colaflesjes. Jarenlang hebben we die teruggevonden op de stranden. Dat gaat met deze troep niet anders worden."