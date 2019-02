Welke Noord-Nederlandse band wil Dokk'em Open Air openen?

Er zijn ook weer een paar nieuwe namen toegevoegd aan de programmering. Het gaat om de Nederlandse symfonische deathmetalband MaYaN en death metal/metalcoreband For I Am King, de Zweedse heavymetalband Enforcer en death/thrashband Darkane en de Belgische speed/thrashmetalband Evil Invaders.

Headliners zijn King Diamond uit Denemarken en het Britse Cradle Of Filth.

Eerder werden al bevestigd: King Diamond (DK), Demons & Wizards (VS/DE), Cannibal Corpse (VS), Vivaldi Metal Project (IT), DOOL (NL), Pestilence (NL), Insanity Alert (AT) en Blaas Of Glory (NL).

Het festival is op 28 en 29 juni in Dokkum.