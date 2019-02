Totaalverbod pulsvisserij in Europa lijkt dichtby

Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de puls, een vismethode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Met de puls wordt meer vis gevangen dan met oudere vismethodes en er wordt veel brandstof bespaard. Nederlandse vissers hebben er de afgelopen jaren goed aan verdiend.

Lobby

Daar komt nu een einde aan. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden, nadat het Europees Parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft geen effect gehad. Bronnen dicht bij de onderhandelingen zeggen dat in het beste geval nog een paar Nederlandse vissers met de puls mogen blijven vissen, maar dat een totaalverbod veel waarschijnlijker is.

Toen duidelijk werd dat een verbod bijna onvermijdelijk is, probeerden Nederlandse diplomaten de voorwaarden ervan nog wat te verbeteren. Nederland wil jarenlange overgangsperiodes en een clausule waarin staat dat het verbod nog kan worden teruggedraaid op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ook die concessies zal Nederland de komende week waarschijnlijk niet krijgen, zeggen betrokkenen.

Verzet

Het verzet tegen pulsvissen komt van Franse en Britse vissers en een aantal milieu-groeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Bovendien zou de elektriciteit die door de Nederlanders wordt gebruikt alle leven uit de zee wegnemen. Voor die laatste stelling is geen wetenschappelijk bewijs, maar veel Europarlementariërs lieten zich er vorig jaar wel door overtuigen.

Aanstaande woensdag zullen de Europese Commissie, het Europees Parlement en EU-voorzitter Roemenië om tafel gaan zitten om te beslissen of er een pulsvisverbod komt. Nederland had zijn hoop gevestigd op de EU-voorzitter, die het standpunt van de Europese landen moet verwoorden. Maar op een bijeenkomst van de landen, vrijdag, werd duidelijk dat ook daar weinig steun is voor het Nederlandse standpunt.

Vergunningen

Wanneer een pulsvisverbod ingaat is nog onduidelijk. Van april tot en met augustus lopen veertig Nederlandse pulsvisvergunningen af. Het is vrijwel ondenkbaar dat die nog worden verlengd. De rest zal niet veel langer met de puls door kunnen vissen.