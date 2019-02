Veel reacties op nieuw woonplan in Wommels

Het plan is om het hoofdgebouw van de oude Bogermanschool te laten staan en daarachter twaalf goedkope energieneutrale woningen te bouwen. Kosten van het hele project worden geschat op zo'n 3 miljoen euro.

"Er zijn al negentig reacties", zegt Max Kooijmans, hij is projectleider. "Dat is meer dan verwacht, want het is pas anderhalve dag online. Dat er nu al zoveel reacties zijn, geeft goede hoop. We zien ook dat ouderen reageren en die schrijven in het commentaar dat het een mooi project is en dat ze daar best tussen zouden willen wonen."

Een bureau uit Groningen doet het onderzoek, dat tot 15 maart loopt. Dan wordt een rapport opgemaakt en begin april bekendgemaakt. In mei zou de raad een beslissing moeten nemen en dan zou het na de vakantie los kunnen.