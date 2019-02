Omrop TIP: Zonder druk, sociale werkvoorziening in het nauw

In een bedrijf waar de druk eraf zou moeten zijn, loopt de druk steeds verder op. Caparis is het grootste sociale werkbedrijf in Fryslân. Acht gemeentes zijn met elkaar eigenaar van het bedrijf dat werk biedt aan 2200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werknemers beleven al een paar jaar een onzekere tijd. Blijven gemeentes met het bedrijf samenwerken of gaan ze het werk voortaan op een andere manier invullen?