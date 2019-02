UNIS Flyers hebben makkelijke avond tegen toekomstteam Tilburg Trappers

De Flyers, die eindelijk weer eens in haar eigen ijshockeyhal Thialf konden spelen, hadden een makkelijke avond tegen de hekkensluiter van de BeNe League. In de eerste periode kwamen de Flyers al met 9-0 voor. In de tweede periode ging de thuisploeg gewoon door met scoren: 14-1. In de derde periode maakten de Flyers er nog 15-1 van.

Eerder dit jaar, op 20 januari, wonnen de Flyers ook al van het Toekomstteam van de Tilburg Trappers, in Tilburg werd het toen 0-20. Door de overwinning blijven de UNIS Flyers op de derde plaats van de BeNe League staan.