Cambuur deelt de punten met laagvlieger NEC

De Leeuwarders begonnen dan ook goed aan de wedstrijd, met veel kansen. In de 28e minuut betaalde dat zich uit met een goal van Steenvoorden, die een corner binnen kon koppen. Ook daarna zette Cambuur veel druk op de goal van NEC, dat 15e staat, maar voor de rust kon de thuisploeg geen kansen meer verzilveren.

Tweede helft

Na de rust was het vooral NEC dat het voortouw nam. Nadat zij eerder al een grote kans kregen, was het Josef Kvida die in de 52e minuut de bal achter doelman Mous werkte: 1-1. Daarna kregen zowel Cambuur als NEC nog kansen om de wedstrijd te winnen.

In de laatste minuut moest Mous er nog aan te pas komen om een kopbal van Okita uit de hoek te slaan. Uiteindelijk kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.