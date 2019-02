KOZP niet blij met plek: "We zijn wat minder zichtbaar, dus dan maar hoorbaar

"Ik had liever in Grou zelf gestaan. Maar ik begrijp dat het er wat klein is. Het alternatief is de plek waar we nu staan, met een versterker met geluid. We zijn wat minder zichtbaar, dus dan maar hoorbaar", zegt Joyce Beukema van KOZP.

Hoeveel mensen mee zullen doen weet de groep nog niet precies. De aanmeldingen komen nog steeds binnen. "Het maakt niet uit met hoeveel we er staan, als we maar een geluid tegen racisme laten horen."