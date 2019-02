Douwe de Vries na WK-goud: "Sven sleept ons er doorheen"

De 5000 meter van donderdag, waar Kramer als derde eindigde, zorgde wel voor wat twijfel. Kramer: "Zeker na gisteren is het allemaal wat minder zeker hoe je rijd. Toch mooi dat je zo'n ploegenachtervolging kan afleveren."

Ook De Vries was blij na afloop van de gouden race: "Dit betekent veel. Helemaal na zo'n vorig jaar, wat een afvaller was. Mooi dat dit hele seizoen de vorm goed is."