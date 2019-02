Friese instanties stappen naar rechter om te dure vrachtwagens

Naast de brandweer gaat het om Omrin, andere gemeentelijke instanties en een onbekend aantal andere vervoersbedrijven. De getroffen gemeentes hebben de claim in handen gelegd van Veiligheidsregio Fryslân. Die heeft zich aangesloten bij NL Truckkartel, een organisatie die de schade op basis van 'No Cure No Pay' op de daders wil verhalen.

"Het gaat om gemeenschapsgeld dat is gebruikt om die wagens te kopen. Als daar te veel voor is betaald en of dat ten onrechte is gebeurd, is aan de rechter", zegt Nick Kits van Veiligheidsregio Fryslân. "Maar als dat zo is, willen we dat dat geld terugvloeit naar de gemeente."

Boete van 3 miljard euro

De zaak speelt over de hele wereld en is niet nieuw. De Europese Unie heeft de betrokken fabrikanten eerder al een boete van bijna 3 miljard euro opgelegd. Vanwege de ingewikkelde juridische procedure kan het lang duren voor de claim verhaald kan worden.