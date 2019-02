Garnalenvissers willen vergoeding voor opruimen containertroep

Volgens Sarah Verroen van vissersorganisatie VisNed is de situatie onwerkbaar en zijn de schoonmaakacties op het water hard nodig. "De troep die uit die containers komt, ligt nu op de bodem van de zee. Er zijn ontzettend mooie schoonmaakacties geweest, maar met name op het strand, terwijl er op de bodem van de zee nog ontzettend veel ligt. Met name op de Noordzee."

Olievlek aan spullen

De rommel blijft niet in de Noordzee, zegt Verroen. "Je moet het als een olievlek met spullen zien. Hoe langer het duurt, hoe groter die vlek alsmaar wordt. Uiteindelijk zullen die spullen ook de Waddenzee op stromen." Volgens Verroen kunnen de vissers in een dag wel 1.000 kilo rotzooi opvissen en dat hindert hen erg. Die spullen blijven in de netten hangen en die kunnen daardoor kapot gaan.

"Die zee moet weer schoon"

Als de vissers niet op garnalen kunnen vissen, lopen zij inkomsten mis. De gesprekken over een vergoeding voor het opruimen heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Verroen hoopt dat er snel een oplossing komt. "Hoe eerder hoe beter, die zee moet weer schoon."