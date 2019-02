Eigenaar zorgboerderij 't Daalders Plakje vraagt faillissement aan

Sijtsma bleef na de start van de zorgboerderij zelf in de thuiszorg werken als zzp'er. Al het geld dat ze daar verdiende, moest in de zaak worden gestopt. "Er is behoorlijk in geïnvesteerd", zegt Goudmijn. Maar dat was niet vol te houden, al helemaal niet nadat Sijtsma's werk in de thuiszorg stopte. "Vanaf het begin hebben we het niet rendabel kunnen maken."

Zes patiënten

"Ik hoop de zaak nog wel door te zetten", zegt Goudmijn. "Dan komen de patiënten ook niet direct op straat te staan." Op de zorgboerderij zitten zes patiënten met verschillende aandoeningen.

De curator wil deze maand een kandidaat vinden voor de doorstart. "Voor het faillissement was er al een andere partij die een bod had uitgebracht, maar daarmee zijn de schuldeisers niet akkoord gegaan." Toch houdt Goudmijn hoop op een andere partij voor een doorstart. "Ik denk dat er wel mensen zijn te vinden. Een andere partij heeft ook al gezegd dat ze de zorg willen doorzetten. Het stuk onroerend goed kan nog wel een probleem worden."

Ontslag voor werknemers

De werknemers krijgen vrijdag ontslag. "Met de tijd van de opzegtermijn blijven ze nog wel in dienst, zodat ze de werkzaamheden eerst nog kunnen doen. En als er een partij komt die met de zorgboerderij wil doorgaan, kunnen de werknemers blijven."

Voor Sijtsma is het een persoonlijk drama, zegt Goudmijn. "Ze heeft haar ziel en zaligheid erin gestoken. Ze heeft de boerderij een jaar geëxploiteerd en nu blijkt dat het allemaal niet lukt."