Marcella Veldhuis-Andringa wint Friese Vrouw in de Media Award 2018

Marcella Veldhuis-Andringa van Leeuwarden is de winnaar van de Vrouw in de Media Award 2018 voor Fryslân. Volgens 29 procent van de stemmers heeft stijlinspirator Veldhuis-Andringa zich als beste in de media geprofileerd. De Vrouw in Media Award 2018 werd vrijdagmiddag bekend gemaakt in het programma Noardewyn Live bij Omrop Fryslân.