Aantal misdrijven in Fryslân daalt, maar vooral zedendelicten minder vaak opgehelderd

Landelijk groeide het aantal zedenmisdrijven sinds 2016. Ook in Fryslân is dat zo. Zedenmisdrijven zijn misdrijven van seksuele aard, zoals aanranding en verkrachting, maar ook grooming en sexting. Grooming is wanneer een volwassene een kind benadert om met hem of haar uiteindelijk ook seksueel contact te kunnen hebben. Sexting is het verspreiden van naaktfoto's of seksueel getinte berichten. Vaak gebeurt dat tegen de wil van degene op de foto.

Minder opgelost

Wat vooral opvalt aan de cijfers over zedenmisdrijven is dat er steeds minder opgehelderd worden. In Fryslân werd in 2018 maar 16,5 procent van die delicten opgehelderd. In 2010 was dat nog ruim 60 procent. En onder 'opgehelderd' verstaat het CBS het volgende: 'Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd'. Het betekent dus niet eens dat voor 16,5 procent van de aangiftes ook iemand veroordeeld is.