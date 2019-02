Vrijdagsmarkt over taalverharding: "Het is allemaal fuck dit en fuck dat"

In de Tweede Kamer liep het deze week weer uit de hand. Op de protestborden was 'fuck' het meest gebruikte woord. De Bond tegen het Vloeken heeft gevraagd of de taal in televisieserie De Luizenmoeder wat minder hard mag. "Het mag op straat wel wat genuanceerder; teksten als 'Rutte moet opkutten' gaan veel te ver."

En oplossingen?

Oplossingen om er iets tegen te doen zag men eigenlijk amper. "Als je er wat van zegt, moet je ook maar weer afwachten hoe er gereageerd wordt." Een vrouw vertelde dat ze er zelf ook wat kon: "Als de vonk overslaat word ik de duvel zelf". Een echte Leeuwarder had er geen moeite mee dat de taal van straat ook in de Tweede Kamer wordt gebruikt. "Dan begrijpen wij, ongeletterden, oek waar het over gaat!"

Een ander verwachtte dat hier wel weer een reactie op zal komen. "De mensen komen er dan wel weer op terug, het wordt vast allemaal wel weer wat fatsoenlijker!"