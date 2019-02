Wat kan Heerenveen zaterdag tegen het opgeleefde PEC Zwolle?

Olde Riekerink: "Voor Morten en voor ons is het prima dat hij terug is. Al vind ik het wel terecht hoe de club heeft gereageerd. Je moet je aan de regels houden, die gelden voor iedereen. Maar aan de andere kant hebben we nooit problemen met hem persoonlijk gehad." Thorsby zelf is ook blij dat hij weer bij de selectie zit. "Ik ben heel blij, al was het wel een moeilijke periode. Ik wil graag een mooi afscheid en ben blij dat we deze oplossing hebben gevonden."

Duel tegen PEC Zwolle is cruciaal

Voor Heerenveen is de wedstrijd tegen PEC Zwolle cruciaal. Na het 2-2 gelijkspel tegen Vitesse staat Heerenveen nog maar één punt boven de degradatiezone. Dit seizoen presteert de ploeg vooral in eigen stadion onder de maat. In het Abe Lenstra stadion werden dit seizoen in totaal zes punten gehaald. Dat is het minst van alle ploegen in de eredivisie.

Vorige week maakte Dennis Johnsen zijn debuut voor SC Heerenveen. De Noorse aanvaller viel in de tweede helft in voor Nemanja Mihajlovic en maakte direct indruk.

Voorkeur voor Mihajlovic

Toch geeft Olde Riekerink tegen PEC Zwolle opnieuw de voorkeur aan Mihajlovic. "Nemanja heeft het tegen Vitesse ook goed gedaan. Hij heeft een moeilijk eerste half jaar gehad, maar heeft zich echt teruggeknokt. Nu Zeneli weg is, vind ik dat je hem een kans moet geven. Ik heb ook met een team te maken, ik kan niet elke week mijn vinger in de lucht steken wie het die week het beste kan doen."