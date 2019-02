Kick Out Swarte Pyt krijgt demonstratievak in Grou in weiland

Actiegroep Kick Out Swarte Pyt krijgt zaterdag in Grou een plek in een weiland toegewezen om te demonstreren tegen Zwarte Piet bij het Sint-Piterfeest. Er wordt een vak gemaakt in het weiland tegenover Hotel Oostergo oer, waar de demonstranten mogen staan. Dat kan tussen 10 en 12 uur. De intocht begint zaterdag om 10.30 uur. De actiegroep komt volgens de gemeente met één bus naar Grou.