Oebele Brouwer geïnstalleerd als burgemeester van Achtkarspelen

Brouwer was eerder officier van Justitie. Eind januari nam hij afscheid bij het Openbaar Ministerie. Hij is niet verbonden aan een politieke partij en afkomstig uit de Friese Wouden. Brouwer woont nu in Eastermar in de gemeente Tytsjerksteradiel en zal daar ook blijven wonen. Het is volgens de nieuwe burgemeester heel dichtbij Achtkarspelen, zodat hij weer op de fiets naar het werk kan.

Om kennis te maken met de inwoners van Achtkarspelen maakt Brouwer vrijdag tot 13.15 uur een toer door de dorpen in de gemeente.