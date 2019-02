Inwoners Heerenveen praten op burgertop over opknappen centrum

Het is volgens de gemeente een open gesprek. Eduard Kuit van boekhandel Binnert Overdiep is een van de meest prominente ondernemers in het centrum. Hij is blij met het initiatief van de gemeente, om van onderop het centrum aantrekkelijker te maken. Dat kan vooral de kleinere ondernemers helpen, zo denkt Kuit. Het winkelaanbod is de laatste jaren breder geworden, maar de kleinere winkels hebben het moeilijk.

Gastvrijer en aantrekkelijker

Volgens Kuit moet Heerenveen gastvrijer en aantrekkelijker worden gemaakt met de aanleg van bomen, afvalbakken en meer openbare toiletten, zoals op het Molenplein is gebeurd. Bovendien moeten de 'pareltjes' in het centrum, zoals het Gemeenteplein en het Posthuistheater, beter zichtbaar worden gemaakt. Heerenveen moet ook meer inzetten op toerisme, zoals door watersporters naar het centrum te lokken en de bossen bij Oranjewoud te promoten.