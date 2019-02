Waddeneilanden tekenen voor emissievrij vervoer vanaf 2025

De bedoeling is dat dit soort dagen op nog veel meer plaatsen worden gehouden. Dat de aftrap op Schiermonnikoog was, is geen toeval. De Waddeneilanden willen vanaf 2025 niets meer uitstoten in het vervoer. Hierover is donderdag ook een convenant ondertekend.

Laadpalen

Op Schiermonnikoog betekent het onder andere dat er laadpalen komen voor elektrische auto's. Het gaat zelfs zover dat de enige benzinepomp op het eiland, waar niet veel gemotoriseerd verkeer is, zo wordt omgebouwd wordt dat er duurzame brandstoffen worden geleverd.