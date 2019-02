Boswachters halen 2500 kilo rommel uit de natuur van Schier

Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten is er met name veel verpakkingsmateriaal gevonden en weggehaald. "Maar daarnaast zijn nog er heel veel andere spullen opgeruimd. Bij het ingezamelde afval zaten onder meer een autobumper en tal van scheermesjes."

De opruimactie van donderdag was met name gericht op het opruimen van verpakkingsmateriaal dat de duinen was ingewaaid. Woensdag werd bekend dat er niet 291, maar 345 containers overboord waren geslagen op de MSC Zoe.

Natuurmonumenten verwacht dat er ook de komende maanden nog troep zal aanspoelen.