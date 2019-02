IJsfabriek in Surhuisterveen krijgt steun om te groeien

De ijsfabriek B&G Foodfactory is van oorsprong een fabriek dat eigen producten maakte, maar tegenwoordig komen er steeds meer producten van grote merken bij, zoals Tony's Chocolonely, Unilever en FrieslandCampina.

Bijzondere ijsjes

De ijsfabriek heeft hoop dat haar speciale 3D-printer ook meer handel op zal leveren. De printer kan in korte tijd mallen maken voor bijzondere ijsjes. Bijvoorbeeld als er een film in de bioscoop draait, dan kan er in Surhuisterveen een vormpje worden gemaakt van de hoofdpersonage. In de hele wereld zijn er maar twee printers die dit kunnen: één in Amerika en één in Surhuisterveen.

Werkgelegenheid

FB Oranjewoud heeft vertrouwen in de groeimogelijkheden van het bedrijf in Surhuisterveen, en denkt dat het in de toekomst ook meer mensen aan werk kan helpen. "Als alle parameters in de nabije toekomst de goede kant op gaan, dan kan dit een belangrijke impuls geven aan de werkgelegenheid in Fryslân." Momenteel werken er 35 mensen in het hoogseizoen, en zo'n 10 in het laagseizoen.