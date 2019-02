Bijzondere beelden gevonden in Bolswarder grond

Het beste beeld van de twee houten exemplaren is naar alle vermoedens een beeld van de heilige Hiëronymus, met een leeuw. Het kleine witte beeld is het kindje Jezus met twee appels in de handen. De vondsten zijn gedaan op het terrein waar over enkele jaren het Historisch Centrum Westergo moet komen. Hier zal het eerdere stadhuis ook voor worden verbouwd.

Megavondst

Volgens de archeologen is de vondst erg bijzonder. Een deskundige omschrijft het zelfs als een megavondst, omdat er over middeleeuwse beeldhouwkunst in het noorden van Nederland bijna niets bekend is. De beelden zijn overhandigd aan een conservator en moeten nog gerestaureerd worden, voordat ze aan het publiek getoond kunnen worden. De beelden zijn aangetast door houtwormen en ze zijn 'sponzig' omdat ze jarenlang in de natte grond hebben gelegen.

Onderzoek in stadhuis

Het onderzoek achter het stadhuis is nu bijna klaar, maar dat betekent niet dat de archeologen naar huis kunnen. Het stadhuis zelf wordt namelijk ook nog goed bekeken. Hier zullen de deskundigen niet zover de grond in graven zoals ze nu hebben gedaan, maar misschien zijn er nog restanten te vinden van het raadhuis, de voorganger van het hedendaagse stadhuis uit de 17e eeuw.