Jongeren in Tytsjerksteradiel eten gezonder

Kinderen in Tytsjerksteradiel zijn de afgelopen drie jaar gezonder gaan eten. Ze eten meer groente en drinken meer water. Dat blijkt in een tussenstand van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht dat in de gemeente wordt gedaan. Meer dan 13.000 volwassenen en 500 kinderen in Tytsjerksteradiel zijn te zwaar.