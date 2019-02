Cambuur aast op sportieve wraak in de wedstrijd tegen NEC

Opstelling

Over de opstelling kon de Cambuur-trainer nog niet heel concreet zijn. Op de vraag of er in de opstelling na de vertoning van maandag ook veranderingen worden doorgevoerd, zei hij: "Ja, en dat geldt zowel gedwongen als ongedwongen." Bij dat laatste doelt Hake op een aantal spelers dat niet helemaal fit is. Vrijdag zal worden bekeken of zij kunnen spelen.

Issa Kalon kan dat niet: hij is nog geblesseerd. Nigel Robertha is nog een twijfelgeval. In de categorie 'ongedwongen' lijkt Nino van den Beemt te vallen. De middenvelder werd in de wedstrijd tegen Jong AZ al gewisseld. Zijn vervanger maandag, Daan Boerlage, lijkt vrijdag ook een basisplekje te krijgen.