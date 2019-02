Oproep: Verhalen over de sneeuwstorm van 1979

Een van de bekende verhalen is van Piet Zijlstra. Hij is zeeman en kwam tijdens de storm aan op het station in Leeuwarden. "Ik heb eerst mijn moeder gebeld", vertelt Piet in een documentaire van Omrop Fryslân. "Ze kon mij niet ophalen, want alle auto's waren ingesneeuwd. Maar ik was al zo lang onderweg en wilde naar huis. Dus toen heb ik gezegd: ik kom er aan!"

Piet heeft toen alle kleding die hij mee had om zich heen gebonden, want hij had geen handschoenen of andere 'winterkleding' bij zich. "Toen ben ik die kant maar wat op geschuifeld. Een trekker heeft mij ook nog een klein stukje meegenomen." Rond een uur of drie kwam hij thuis aan. "Het was net een zwerver", vertelt moeder Hiltsje Zijlstra. "Hij had een kussensloop om zijn hoofd, badkamerhanddoeken om zijn armen en een rode pyjamabroek aan. Ik heb hem eerst maar voor de kachel neergezet, om zo langzaam te ontdooien."

Piet zijn linkerhand was bevroren, en daar heeft hij nu nog wel eens last van, maar het had erger kunnen aflopen. "Het ging goed, maar ik zou het niet weer doen. Op dat moment dacht ik daar niet over na. Het was een kwestie van 'gaan met die banaan en wegwezen'."