Oproep aan Tweede Kamer: "Gaswinning in Waddenzee moet ophouden"

De Waddenvereniging heeft donderdag aan het begin van de middag in Den Haag een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden, waarin ze oproepen om op te houden met gaswinning in de Waddenzee. De petitie is ondertekend door meer dan 40 organisaties. De Tweede Kamer gaat met minister Wiebes in debat over de mijnbouw en de gaswinning.