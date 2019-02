Afsluitdijk vijf nachten in februari dicht vanwege testen

Rijkswaterstaat gaat in de avonden en nachten van 18 tot 20 februari en op 25 en 26 februari verschillende testen uitvoeren, om te kijken of de bruggen in de Afsluitdijk goed functioneren. Het weg- en scheepvaartverkeer zal in die nachten van 22:00 tot 5:00 uur voor een deel gestremd zijn.