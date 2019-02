Rechtszaak tegen feest op Schiermonnikoog volgende week in Groningen

De rechtszaak over het Kallemooifeest op Schiermonnikoog is volgende week dinsdag. Het Comité Dierennoodhulp gaat in beroep tegen burgemeester Ineke van Gent van het eiland. Zij verleende in mei vorig jaar een vergunning voor het feest, waarbij een haan drie dagen lang opgesloten wordt in een mand op een hoogte van 18 meter.