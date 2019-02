Tegenstanders zandwinning blij met besluit FNP: "Maar het is nog niet klaar"

Ook verslaggever Wytse Vellinga is niet geheel overtuigd dat met de 'nee' van de FNP definitief het doek valt voor het project om zand te winnen in het IJsselmeer. "We hebben al vaker gezien dat er verrassende zaken gebeuren in deze zaak. Eerder al zou er een besluit worden genomen, dat toen uitgesteld werd. Het is pas echt duidelijk als er volgende week gestemd wordt. En ook daarna is het nog niet honderd procent zeker. De minister kan zo'n besluit nog 'overrulen'."

Mogelijke schadeclaim

Op de vraag of het bedrijf Royal Smals nog in actie kan komen, is niet een pasklaar antwoord te geven. "Een schadeclaim ligt voor de hand. Er zijn al heel wat kosten gemaakt om dit plan voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld toen het bedrijf meebetaald heeft aan het weghalen van een vliegtuig op de plek waar het zand weggehaald zou worden."