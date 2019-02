VVD-fractie De Fryske Marren: "FNP doet aan scorebordpolitiek"

VVD teleurgesteld

Olaf Storms is vooral teleurgesteld. "Weeg je belangen af in het debat, maar de FNP kiest nu voor scorebordpolitiek. Acht jaar geleden zijn we begonnen met dit project en de FNP heeft dit project al die jaren gevolgd. Dat maakt het zo teleurstellend dat het zo loopt. Je bent er als coalitie om samen bepaalde dingen te doen. In het akkoord dat we hebben gemaakt is het punt zandwinning in het IJsselmeer ook besproken. Het was niet eens de moeite waard om het op papier te zetten, zo eens waren we het."

Storms wil nog niets zeggen over de consequenties die het besluit van de FNP kan hebben voor de toekomst van de coalitie in De Fryske Marren. "We gaan nu eerst rustig nadenken en maandag gaan we wegen wat het betekent voor de coalitie. Maar dit is niet niks."