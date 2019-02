Riemer van der Velde teleurgesteld over verhaal Gerry Hamstra in VI

Riemer van der Velde is verbijsterd over de uitspraken van Gerry Hamstra in voetbalblad Voetbal International. Daarin zegt de technisch manager van SC Heerenveen dat hij twee jaar geleden Van der Velde gevraagd had om hem te helpen, maar dat Van der Velde dat niet wilde. Volgens Van der Velde is dat een onzinverhaal. "Daar ben ik teleurgesteld over."