Auto botst op bus van Arriva in St.-Annaparochie

Op de Van Harenstraat in St.-Annaparochie is woensdagavond een auto op een streekbus van Arriva gebotst. Omdat in eerste instantie gedacht werd dat een slachtoffer beknelt was geraakt, kwamen de hulpdiensten massaal in actie. De automobilist is door de medewerkers van de ambulance behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis.