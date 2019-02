Crone doet oproep aan bezoekers intocht Sint Piter: "Ga niet in de loopgraven zitten"

Op de bijeenkomst woensdagavond waren ongeveer tachtig inwoners van Grou aanwezig. De reden voor de besloten bijeenkomst is omdat Crone wilde dat de inwoners vrijuit konden praten. "Ik ben heel blij dat we dit hebben gedaan, want nu kunnen de Grousters zelf zeggen wat ze er van vinden", zei Crone na afloop. "Het is al 115 jaar lang hun feest. Dat is prioriteit nummer 1: het kinderfeest moet slagen."

Locatie zoeken

Wat precies de locatie voor de demonstranten zal worden was één van de punten op de agenda van de besloten bijeenkomst. Ook daar mochten de Grousters over meedenken. Maar makkelijk is het niet om een geschikte locatie te vinden, weet ook Crone. "Het is heel moeilijk om hier een plek te vinden die aan alle eisen voldoet. Dat snappen de demonstranten ook. Die willen echt het feest niet verstoren, want daarmee verspelen ze goodwil. Men erkent ook hier: het demonstratierecht is een groot goed."

Niet verstoren

Uit de zaal kwam duidelijk het geluid naar voren dat de inwoners niet willen dat het feest verstoord wordt door een groep mensen van buiten het dorp. Dat is dan ook de oproep van Crone: "Ga niet van twee kanten in de loopgraven zitten. Je mag demonstreren, maar houdt het vredig. Dat geldt voor beide kanten."

Zwarte Piet-discussie

Veel Grousters snappen de opschudding rondom de hele zwarte-piet discussie niet. "Wij hebben maar één zwarte piet, meer zijn er niet nodig hoor. Discriminatie heeft daar helemaal niets mee te maken", zei één van de aanwezigen. "Ik begrijp niet dat de mensen daar mee zitten. Ik heb er nooit over nagedacht dat het iets met slavernij heeft te maken."

Afspraken maken

Burgemeester Crone heeft de afgelopen dagen geprobeerd om de demonstratie te voorkomen, door afspraken te maken tussen de protesterende groep en het comité dat de intocht van Sint Piter organiseert, maar dat is niet gelukt.