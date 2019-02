170 boswachters naar Schiermonnikoog om containertroep op te ruimen

Onderzoek door de politiek

Woensdag bleek dat er bijna 60 containers meer van containerschip MSC Zoe zijn gevallen. In plaats van 291 containers gaat het om in ieder geval 345 containers, berekende de rederij MSC. Dat zorgt voor boze reacties, onder andere in de Tweede Kamer. De politiek zal onderzoek doen naar de containerramp en wil met de betrokken minister praten over wat er gedaan kan worden om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen.