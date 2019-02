Leerlingen Drachtster middelbare scholen doen mee aan 'milieuspijbelen'

Met de petitie willen de leerlingen aandacht vragen voor het beleid van de overheid op het gebied van klimaat. De regering zou bijvoorbeeld heffingen op vlees meer moeten afdwingen. Eline Osinga is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom ze demonstreren wil. "Het idee ontstond in de 'Aardrijkskundeles', waar de docent vertelde over klimaatverandering en dat wij er iets aan moeten doen. Naar Den Haag is zo ver, dus toen dachten we: dan maar in Drachten. Wij willen dat de overheid meer regels maakt voor het klimaat, zodat het hier over vijftig jaar nog leefbaar is."