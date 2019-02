Rijkswaterstaat versterkt kust van Ameland met 6,4 miljoen kuub zand

In 2015 werd het strand van Ameland voor het laatst versterkt met zand. Vier jaar later is dat opnieuw nodig. "Ameland verliest ieder jaar ongeveer 30 tot 40 meter zand aan zee", legt Visser uit. "Dat heeft te maken met de stromingen op de Noordzee. Ook andere eilanden hebben hier last van, maar Ameland nog het meest. Dit is niet de eerste keer dat we de kust versterken en het zal ook niet de laatste keer zijn."

Complexe werkzaamheden

Een zandsuppletie betekent dat Rijkswaterstaat zand uit de Noordzee haalt en dat tegen het eiland aanzet. Visser: "Dat lijkt vrij eenvoudig, maar is nog complex genoeg. Voor het zand moeten wij een geschikt wingebied hebben. Dat moeten wij van tevoren onderzoeken. De Noordzee is een Natura 2000-gebied, waar de wet- en regelgeving aan verbonden is. Bovendien wordt het strand volop gebruikt. We moeten onze werkzaamheden dus met de gebruikers afstemmen."

Broedseizoen

Ook moet Rijkswaterstaat rekening houden met het broedseizoen op het eiland. "Als het goed is zijn we voor het broedseizoen klaar", laat Visser weten. "En anders zullen wij aanpassingen moeten doen aan de planning van het werk."