"Gemeente Leeuwarden moet portemonnee trekken voor culturele broedplaatsen"

Geen geld

Momenteel is het beleid dat de gemeente niet de portemonnee trekt voor culturele broedplaatsen. Het valt onder het beleid dat gaat onder vastgoed. Wethouder van cultuur Sjoerd Feitsma wil hier vanaf. "We begrijpen ook wel dat we na 2018 als gemeente meer moeten doen. Daarom willen we de discussie over de culturele broedplaatsen koppelen aan de legacy van 2018." Er is voor het jaar 2019 al vijf ton beschikbaar gesteld voor legacy, bijvoorbeeld voor evenementen. De discussie over broedplaatsen koppelen aan legacy staat daar los van.

"Wat doet Leeuwarden voor ons?"

De eerste opzet van het plan over de broedplaatsen werd woensdag in de gemeenteraad besproken. De hele publieke tribune zat vol met kunstenaars en er waren twaalf insprekers die de raad wilde laten zien hoe belangrijk dit is. Adriaan Groffen van kunstenaarscollectief Heksenhamer is een van de insprekers. Hij is na zijn studie hier gebleven en heeft de laatste jaren veel gemaakt, en bijgedragen aan de opleving van het culturele klimaat. "Ik hoop dat Leeuwarden nu wat voor ons wil doen. We willen zo graag een betaalbare structurele plek, want we willen verder. We kunnen nu geen duurzame investeringen doen, omdat we nooit weten hoelang we ergens mogen zitten."

Komende maanden zullen de plannen een concrete uitwerking krijgen, met ook de financiële gevolgen. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk een besluit over nemen.