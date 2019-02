Nieuwbouw zonder afval bij houtzaagmolen De Rat in IJlst

In 2050 moet Nederland een zogenaamde circulaire economie zijn. Dat wil zeggen een maatschappij zonder afval. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe doe je dat? Bij houtzaagmolen De Rat in IJlst wordt in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân op dit moment gewerkt aan een project dat volledig in dat plaatje past. Oud hout van een brug in Sneek, dat anders zou worden weggegooid, wordt zo verzaagd dat het opnieuw gebruikt kan worden.