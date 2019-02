Homoseksualiteit nog altijd taboe voor meeste Friese jongeren

IepenUP Live presenteert woensdagavond voor de eerste keer voor een breed publiek de Friese Homonologen. Tot nu toe is deze serie voorstellingen over de seksuele identiteit en diversiteit van jongeren alleen nog in besloten kring op scholen te zien geweest. De acteurs en actrices wisten in IepenUP Live met hun spel veel los te maken bij het publiek.

Indringend was ook het relaas van Fries CDA-Statenlid Teus Dorrepaal. Hij heeft een boek geschreven over zijn eigen homoseksuele aard, met als titel 'Praat er maar niet over. Dorrepaal vertelde over de moeilijkheden die hij in zijn jongen jaren heeft overwonnen toen hij als homo uit de kast kwam. Maar vooral over de pijn die hij vandaag de dag als christen ondervindt, nu petities hem de toegang tot de kerk bijna onmogelijk maken.