FNP in De Fryske Marren stemt tegen, zandwinning IJsselmeer van de baan

Het stemgedrag van de zeven raadsleden van de FNP is cruciaal. De tegenstemmers hebben nu een meerderheid in de gemeenteraad. De collegepartij volgt de oppositie in de gemeenteraad, die al eerder had aangegeven tegen de zandwinning te stemmen. De andere collegepartijen, CDA en VVD, waren wel positief over de zandwinning.

De tegenstanders van de fabriek zijn bang voor geluid- en lichtoverlast. FNP-fractievoorzitter Jan Volbeda zegt dat hij en de zes andere FNP-raadsleden alle 'ins en outs' hebben afgewogen. Het gesprek met de bevolking van afgelopen maandag speelde daarbij ook mee. Te veel mensen zijn negatief over de zandwinning, aldus Volbeda.

Eerder zei minister Cora van Nieuwenhuizen al het besluit van de raad te respecteren.