Zorgen om verdwijnen coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum

In vergelijking met twintig jaar geleden hebben eigenaars van grond veel sloten gedempt en greppels geëgaliseerd, waardoor de biodiversiteit in de omgeving flink is afgenomen. Stukken land zijn daar voor teruggekomen.

Na het opgaan van de gemeente Menameradiel in Waadhoeke is er nog geen goed bestemmingsplan, zegt Tryntsje de Lang van Stichting Ringsom Great Terherne. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen met zo'n veertig reacties tot gevolg. Maar in de tussentijd gebeurt er niks, zo zegt mevrouw De Lang.

Ze was woensdag met Sikke Lautenbach van Doarpsbelang Bitgum op de Statenmarkt in het Leeuwarder provinciehuis en vroeg daar om actie van de provincie. Volgens hen moet het bestemmingsplan zo worden aangekleed dat de natuur van het coulissenlandschap behouden blijft.