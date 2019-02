Smallingerland wil dementievriendelijkste Friese gemeente worden

"Wat we in ieder geval moeten stimuleren, is kennis bij de mensen vergroten. Dat ze allemaal weten wat dementie is en hoe ze met mensen met dementie moeten omgaan", zegt wethouder Piet de Ruiter. "Niet als die al heel ver ziek zijn, maar vooral helemaal aan het begin. Zorgen dat mensen met dementie op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen."