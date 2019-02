VIDEO: Homonologen in IepenUP Live

Wanneer weet je dat je verliefd bent? Wat als je niet op meisjes valt? Homonologen is theatervoorstelling van Eline Roozeboom en wordt gespeeld door zes jonge acteurs en gaat over jong en verliefd zijn. Wat als ze aan me zien dat ik homo of lesbisch ben? Wat als ik het gewoon allemaal nog niet weet? Vragen waaruit blijkt dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen.