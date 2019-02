Sietske Poepjes over opgave Heel Holland Bakt: "Ik moet eerst maar eens door de selectie komen"

Ze is in haar vrije tijd een fanatiek bakker en wil nu proberen om aan heel Nederland te laten zien dat ze een hele goede taartenbakker is.

"Ik heb er lang over nagedacht en ik weet ook niet of het te combineren valt met mijn werk als gedeputeerde. Maar ik wil wel meedoen. Ik bak vooral in het weekend, zo'n uurtje of twee à drie in de week, meer tijd heb ik niet. Ik ben er al in mijn studententijd mee begonnen met een heel goedkoop oventje. Het wordt wel steeds beter. Op mijn werk ben ik altijd een het praten en aan het nadenken en dan wil je ook wel eens iets met je handen maken."