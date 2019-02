VIDEO: vliegbasis Leeuwarden wordt de basis voor de MQ-9 Reaper

Onbemande vliegtuigen, drones, die een leider van IS bombarderen, CIA-agent Carrie Mathison die in de serie Homeland live mee kan kijken met wat er op de grond gebeurt. Dat laatste kan binnenkort ook in Nederland. De vliegbasis Leeuwarden wordt de basis voor de MQ-9 Reaper. Dat is een onbemand toestel dat overal op de wereld vanuit Leeuwarden bestuurd kan worden. De eerste twee piloten zijn net in opleiding.