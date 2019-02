Stembureaus in Leeuwarden worden ook toegankelijk voor gehandicapte stemmers

Die heeft bepaald dat mindervaliden in elk stembureau moeten kunnen komen. Bijvoorbeeld bij het stembureau in het stadhuis is dat een probleem. De deuren zijn niet goed zelfstandig te openen voor gehandicapten, daarom wordt op de verkiezingsdag een bewaker ingezet.

In de Dominicuskerk is dat ook zo. Daar komt een bel, zodat gehandicapte kiezers hulp kunnen krijgen bij het openen van de deur. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het wijkgebouw De Toekomst en de Pelikaankerk.

Op andere plekken zijn de deuren niet het probleem, maar de hoge stoep. Bij twee stembureaus is de toegankelijkheid niet te verbeteren. Dat geldt voor de Albertine Agnesschool in Leeuwarden en sporthal De Twine in Grou. Die sporthal heeft een zware deur en de helling erheen is te steil.